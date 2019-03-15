МВД задержало подозреваемого в хищении активов Стелла-банка на 1 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении активов Стелла-банка на сумму 1 млрд рублей в Ростовской области. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области и региональным управлением ФСБ России в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о мошенничестве задержан подозреваемый в организации хищения активов коммерческого банка. Установлено, что в 2016 году бывший бенефициар и руководители финансовой организации выдали заведомо невозвратные кредиты на сумму около 1 млрд рублей. В дальнейшем денежные средства были выведены через подконтрольные фирмы и похищены", - сказала она.

По ее словам, Главным следственным управлением по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество") УК РФ.

"Сотрудниками полиции при участии Росгвардии на территории Московского региона, Ростовской и Рязанской областей проведено более 70 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты черновая и бухгалтерская документация, электронные носители информации. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и задержание всех причастных к ней лиц", - заключила Волк.