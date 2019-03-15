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В Вильнюсском международном аэропорту обнаружен корпус гранаты

На место происшествия вызваны саперы

ВИЛЬНЮС, 15 марта. /ТАСС/. Корпус гранаты, возможно с остатками взрывчатого вещества, обнаружен в Вильнюсском международном аэропорту. Об этом сообщил в пятницу столичный комиссариат полиции.

"При проверке грузов в багажном отделе был обнаружен подозрительный предмет, похожий на боеприпас", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в ночь на пятницу. На место происшествия были вызваны саперы. Осмотрев находку, они установили, что это корпус гранаты "Ф-1", возможно с остатками взрывчатого вещества.

Со всеми необходимыми мерами предосторожности находку вывезли на уничтожение. По данному факту ведется предварительное следствие.

На работе аэропорта инцидент не сказался.

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