СК просит суд арестовать депутата Госдумы Белоусова, обвиняемого во взяточничестве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова. Как уточнил ТАСС его адвокат Игорь Трунов, депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.

"Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал адвокат. В настоящее время в суде объявлен перерыв в связи с тем, что прокуратура просит согласовать позицию со своим руководством, отметил Трунов.

Он также сообщил, что Белоусов не признает вину в получении взятки.

"Вину мой подзащитный не признает", - сказал Трунов.

6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Вадима Белоусова.

Как установило следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга "Автобан" взятку в размере почти 3,4 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено в 2017 году Главным следственным управлением СК РФ по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ.

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