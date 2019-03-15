Суд в Петербурге приговорил к 15 годам колонии мужчину по делу о подготовке к теракту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Ленинградском окружном военном суде огласил приговор выходцу из Центрально- Азиатского региона, который признался в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчину приговорили к 15 годам колонии.

"Дело, возбужденное по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), слушалось с 11 по 14 марта. Фигурант вину признал, сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе судов.

В пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что выходец из Центрально-Азиатского региона был задержан в конце февраля прошлого года. По данным управления, осужденный планировал террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан.

"Личность террориста в интересах следствия не разглашается", - резюмировали в УФСБ.