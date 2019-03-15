В Петербурге задержали похитителя 12-летнего ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Полиция в Петербурге по горячим следам задержала злоумышленника, который похитил 12-летнюю девочку из квартиры в Колпинском районе города. Об этом в пятницу журналистам сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"По горячим следам полицейские разыскали и задержали гражданина, похитившего подростка, и вернули матери ребенка. 14 марта в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга поступило заявление о том, что в одном из домов по улице Карла Маркса в городе Колпино 31-летний гражданин, угрожая ножом, похитил 12-летнюю девочку, которая находилась в квартире", - сказали в управлении.

По данным полиции, злоумышленник сначала около шести часов удерживал ребенка в подъезде дома, а потом привел девочку по другому адресу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека").