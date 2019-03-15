Глава Службы госбезопасности надеется на "ощутимый результат" в деле вокруг мэрии Риги

РИГА, 15 марта. /ТАСС/. Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии Нормундс Межвиетс считает, что в уголовных делах вокруг Рижской думы и муниципального предприятия городского общественного транспорта "Ригас сатиксме" будет достигнут ощутимый результат.

"Наши коллеги из Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией [БПБК], на мой взгляд, провели очень эффективную работу - возбуждено несколько уголовных дел в связи с определенными экономическими процессами, происходящими в Рижской думе. Я надеюсь, что эти процессы закончатся ощутимым результатом", - сказал он в пятницу в эфире местного телеканала LNT.

По его словам, СГБ в рамках своей компетенции также следит за происходящими в Рижской думе процессами. "Мы являемся учреждением национальной безопасности, службой контрразведки и безопасности, поэтому, оценивая деятельность Рижской думы, смотрим на это с точки зрения национальной безопасности", - указал Межвиетс.

Сотрудники БПБК 30 января провели обыски в офисе и дома у мэра Риги Нила Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с предприятием "Ригас сатиксме", вокруг которого в конце прошлого года разразился коррупционный скандал. Сам градоначальник заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний. По его словам, никакой процессуальный статус к нему неприменим, никаких подозрений в его отношении не высказано. Латышские националисты потребовали отставки Ушакова, однако политик сохранил свой пост.

Антикоррупционные службы Польши и Латвии в конце прошлого года объявили, что ведут совместное расследование по поводу взятки в размере €800 тыс. для "Ригас сатиксме". На фоне коррупционного скандала об отставке заявили все пять членов правления этого предприятия, а также вице-мэр города Андрис Америкс.