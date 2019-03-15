Россиянина ранили из газового пистолета в Болгарии

СОФИЯ, 15 марта. /ТАСС/. 20-летний гражданин России получил огнестрельное ранение при инциденте в городе Бургас, расположенном на черноморском побережье Болгарии. Как сообщила в пятницу газета 24 Chasa на своем сайте, в россиянина в ходе конфликта выстрелили из газового пистолета.

"Полиция расследует происшествие, подозреваемый задержан, а пострадавший находится на лечении в отделении нейрохирургии с черепно-мозговой травмой, угрозы для его жизни нет", - сообщил ТАСС почетный консул РФ в Бургасе Тонко Фотев.

По его словам, молодой человек родом из Красноярска. В Болгарии он живет много лет.