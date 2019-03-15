Соучредитель фонда Bright capital из "списка Титова" отпущен из СИЗО

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Участник "списка Титова", соучредитель фонда Bright capital Михаил Чучкевич выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"14 марта соучредитель фонда Bright capital Михаил Чучкевич выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. В конце февраля его дело рассматривалось на заседании центра общественных процедур (ЦОП) "Бизнес против коррупции", - сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В отношении Чучкевича возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по инициативе АО "Российская венчурная компания" (РВК). Как сообщили в пресс-службе, следствие считает, что Чучкевич, будучи членом совета директоров американской компании Alion Energy Inc., в сговоре с директором департамента инвестиций РВК Рязанцевым предоставил членам совета директоров РВК "ложные сведения", которые и побудили их согласиться на вложение $22,7 млн в компанию. Потом, по версии следствия, Рязанцев и Чучкевич вывели эти деньги на счета других подконтрольных фирм.

Как уточнили в пресс-службе, в Alion Energy Inc. несколько американских и европейских венчурных фондов вложили около $70 млн, с 2017 года компания успешно выполняет контракты на строительство солнечных электростанций и их долгосрочное обслуживание в Мексике, Бразилии, Чили, Индии. После выхода компании на самоокупаемость денежные средства начнут возвращаться инвесторам, при этом никто из остальных фондов претензий не предъявляет, рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Эксперты ЦОП "Бизнес против коррупции" констатировали наличие перевода гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло, а также нарушение выбора меры пресечения по обвинению в преступлении в сфере предпринимательства, сказали в пресс-службе Титова. Также эксперты не увидели состава преступления в действиях Чучкевича. "Дело Чучкевича - очередной фрагмент картины под названием "подмена гражданско-правовых споров уголовным преследованием". Венчурный бизнес - сложный, требует глубокой экспертизы, я бы даже сказал, навыков предвидения. Но в этом случае мы видим попытку заменить сложный бизнес короткими силовыми разборками, и не исключено, что с рейдерской подоплекой", - процитировала пресс-служба Титова.