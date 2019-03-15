Обыски в "Приморском водоканале" прошли в связи с делом о халатности

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Следственные органы регионального управления Следственного комитета РФ по Приморью возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц "Приморского водоканала", где в пятницу прошли обыски. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

Ранее в пятницу ТАСС сообщал о прошедших в помещениях КГУП "Приморский водоканал" обысках. Сопровождение сотрудникам Следственного комитета оказывали бойцы Росгвардии.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатных действий со стороны должностных лиц КГУП "Приморский водоканал" (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, в период с 2011 по 2017 год должностные лица КГУП "Приморский водоканал" не обеспечили должный контроль за расходованием материалов, выделяемых для строительства объектов водоснабжения, в результате чего наступили последствия в виде причинения материального ущерба", - сказала Римская.

Она отметила, что на предприятии были проведены обыски, изъята документация. Следователи выясняют обстоятельства преступления и устанавливают причастных к нему лиц.