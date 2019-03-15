Экс-начальника Госстройнадзора Приамурья приговорили к пяти годам колонии за взятку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Благовещенске приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего начальника инспекции Государственного строительного надзора Амурской области за получение взятки и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Об этом в пятницу сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника инспекции Государственного строительного надзора Амурской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в значительном размере"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы") с лишением классного чина "действительный государственный советник Амурской области 1 класса" и звания "Почетный строитель России", - говорится в сообщении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Суд установил, что в июне 2018 года чиновник получил взятку за принятие незаконного решения по результатам выездной проверки. Так, при наличии оснований требование о прекращении (приостановке) эксплуатации многоквартирного жилого дома не было включено во вносимое застройщику предписание. Кроме того, в 2013-2018 годах бывший начальник, находясь в дружеских отношениях с руководителями двух организаций - застройщиков, неоднократно необоснованно освобождал юрлица от административной ответственности.

Ранее сообщалось, что начальник инспекции Госстройнадзора Амурской области Игорь Красюк был задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, подозреваемый в период с января 2012 по июнь 2018 года покровительствовал застройщикам, которые нарушали законодательство, приступая к строительству без наличия на это разрешения или при отсутствии проектно-сметной документации.