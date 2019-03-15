В Чехии полиция обвинила 12 иностранцев в транспортировке беженцев с Украины в ЕС

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Полиция Чехии обвинила 12 иностранцев в организации массовых переходов нелегальных беженцев из стран Юго-Восточной Азии через границы Украины в восточноевропейские государства-члены ЕС и их дальнейшей транспортировке в Германию. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель национального центра борьбы с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

"Полиция на текущей неделе задержала 12 иностранцев, которых обвинила в организации нелегальных переходов мигрантов из стран ЮВА через украинскую границу в государства Евросоюза с целью их дальнейшей перевозки в Германию, - сказал он. - Семь из них, по постановлению суда, взяты в предварительное заключение".

Обвинения, по словам Ярослава Ибегея, выдвинуты против "граждан бывших советских республик". Он отказался уточнить, каких именно. Согласно чешским СМИ, речь идет об украинцах.

Организованная преступная группировка (ОПГ), по данным полиции, состояла, как минимум, из 35 членов, многие из которых находятся на Украине. Она действовала в течение года. За это время через украинскую границу в Словакию, Венгрию и Польшу переправили сотни беженцев из Бангладеш, Шри-Ланки и Вьетнама. Каждый из них заплатил контрабандистам более $2500.

Операция по задержанию членов ОПГ с понедельника проходила одновременно в Чехии, Словакии, Польше и на Украине. Согласно чешским законам обвиненным членам группировки грозит десять лет заключения.