МИД РФ контролирует ситуацию с задержанием российских моряков в Кабо-Верде

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. МИД РФ следит за ходом расследования по делу о контрабанде наркотиков российскими моряками в Кабо-Верде и держит ситуацию под контролем. Об этом на брифинге в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как в случаях со многими российскими гражданами, попавшими в сложные ситуации за рубежом, ситуация находится под контролем МИД и российских дипломатов в наших посольствах и консульствах. Что касается данного случая, значимых жалоб и претензий, в том числе по условиям содержания, со стороны моряков не фиксировалось", - отметила дипломат.

Она также добавила, что "с учетом интернационального состава заключенных, [содержащихся в тюрьме], ее часто посещают с проверками представители международных организаций", в том числе из ООН. "Поддерживается связь сотрудников консульского отдела посольства России в Прае с моряками, с их родственниками, с Российским профессиональным союзом моряков, территориальными представительствами МИД России в Мурманске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде", - указала Захарова.

В конце января шедшее под флагом Панамы грузовое судно ESER, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Праи. По данным посольства РФ в Кабо-Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде более 9 т кокаина. Под стражей находятся 12 россиян - 11 моряков и капитан. 3 февраля стало известно, что власти республики приняли решение поместить всех россиян под стражу в тюрьму города Сан-Мартинью в окрестностях Праи, 21 февраля после истечения трехнедельного карантина заключенные переведены в общие камеры.