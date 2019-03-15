В Петербурге около 4 тыс. человек пострадали из-за гололеда и падения наледи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек получили травмы из-за гололеда или обрушения наледи в Санкт-Петербурге в период с 1 декабря прошлого года по 20 февраля. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя городского комитета по здравоохранению Людмила Мелентьева в ответ на обращение депутата законодательного собрания города Михаила Амосова. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"По информации, предоставленной Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи", в период с 1 декабря 2018 года по 20 февраля 2019 года количество случаев травм по причине падения людей из-за гололеда и обрушения наледей с крыш составило 4075 человек, доставлено в стационар 3734 человека", - сказано в документе.

В аппарате парламентария ТАСС пояснили, что обращение было направлено в связи с подготовкой к публичным слушаниям по вопросу об уборке снега в Петербурге на фоне большого числа жалоб в этой связи от горожан. Отмечается, что общественные слушания состоялись 5 марта.

Проблема уборки снега стала одной из главных в Петербурге этой зимой: минувший январь стал одним из самых снежных за последние несколько лет. Как сообщал ТАСС 11 марта со ссылкой на сайт городского комитета по благоустройству, высота снежного покрова в городе с учетом мартовских снегопадов превысила два метра. Отмечалось, что зимний сезон у дорожных служб завершится 16 апреля.