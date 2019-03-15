Суд в Екатеринбурге отказал следствию в аресте депутата Госдумы Белоусова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в ходатайстве об аресте депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя", - сказала судья Надежда Ханкевич.

Как установило следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич (находится в розыске) и депутат Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга "Автобан" взятку в размере более 3,25 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено в 2017 году Главным следственным управлением СК РФ по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ. Как следует из материалов дела, следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что Белоусов отказался выдать СК два имеющихся у него заграничных паспорта, систематически срывал следственные действия после возбуждения уголовного дела и не являлся на допросы по различным надуманным мотивам.

6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Вадима Белоусова.