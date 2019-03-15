Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Уфе

УФА, 15 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в Уфе. Эвакуированы 40 человек, говорится в пятницу в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по Башкирии.

"В центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по ул. Рихарда Зорге города Уфы. В ходе тушения пожара обнаружен погибший, три человека пострадали, переданы бригадам скорой медицинской помощи. Одновременно с тушением личным составом проводилась эвакуация жильцов, всего эвакуированы 40 человек, из них шесть детей", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже, загорелись вещи в прихожей. Площадь возгорания составила 5 кв. м, горение ликвидировано, добавили в МЧС.