Капитан задержанного в Турции судна Streamline даст показания об угрозе перекрыть Босфор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Капитана российского экипажа арестованного в Турции судна Streamline Бахмана Багирова вызвали к капитану порта Стамбул дать показания по поводу его ранних угроз о перекрытии стамбульского пролива Босфор. Об этом Багиров в пятницу сообщил ТАСС.

Судно, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, было арестовано в июне 2018 года. Ранее капитан сообщил береговым службам и компании-судовладельцу Аkса Shipping corporation о намерении перекрыть Босфор из-за долгов морякам по зарплате. Деньги они не получают с июня 2018 года, сумма долгов превышает $120 тыс. По словам нанятого экипажем адвоката, выплата всей суммы займет не менее двух лет.

"Вызван к капитану порта Стамбул в понедельник для дачи показаний на предмет отсутствия терроризма в моих действиях. Агент [судна] позвонил, им из Анкары такие указания пришли", - сказал Бахман, добавив, что ранее он уже заверил береговые службы в отсутствии реальных намерений перекрыть пролив.

Судно Streamline под флагом Коморских островов, по утверждению его бывшего владельца (Seemann Investitionen Ltd), было продано турецкой компании Аkса Shipping corporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул 11 июня 2018 года. Стамбульский суд 17 июня наложил на него арест, рассмотрение вопроса о возможном снятии ареста назначено на 2 апреля.