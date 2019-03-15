В Нижегородской области завели уголовное дело после падения льдины на женщину с детьми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования младенца и трехлетнего мальчика после падения глыбы льда с крыши дома. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ в пятницу.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по факту травмирования детей из-за падения глыбы льда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - информирует ведомство.

По данным следствия, днем 15 марта с крыши дома упала глыба льда. При падении основной удар пришелся на коляску с месячной девочкой, телесные повреждения также получил трехлетний мальчик, мать детей не пострадала. Девочка была госпитализирована в реанимацию детской областной больницы, ее состояние оценивается как тяжелое.