Суд Саратова отправил под домашний арест директора завода "Тролза"

САРАТОВ, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Саратове отправил под домашний арест на два месяца директора завода по производству троллейбусов и электробусов "Тролза" Ивана Котвицкого, сообщили ТАСС в Волжском районном суде в пятницу.

"Котвицкому избрана мера пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста", - сообщили в суде.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что следователи задержали Котвицкого по подозрению в коррупционном преступлении. По данным источника, Котвицкий якобы пытался откупиться, когда на заводе вскрылась недостача по уплате налогов.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ региона, по версии следствия, в ходе проверки на предприятии был выявлен факт неуплаты налогов на 90 млн рублей. Директор и его подчиненный передали налоговому инспектору взятку в размере 2 млн рублей за то, чтобы снизить сумму неуплаченных налогов. В отношении сотрудника налоговой возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"), в отношении сотрудников предприятия - по статье 291 УК РФ ("Дача взятки").

По данным суда, подельник Котвицкого, его подчиненный отпущен под залог в 550 тыс. рублей.

"Тролза" - крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой, расположенный в городе Энгельс Саратовской области. По данным компании, на сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, а также за рубежом.

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