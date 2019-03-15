На Ленинградской АЭС-2 при строительстве энергоблока погиб рабочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Тело монтажника обнаружили на строительной площадке Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС-2) в Сосновом бору Ленинградской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Тело 26-летнего монтажника было обнаружено накануне вечером другим работником стройки. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинградской атомной электростанции, погибший был задействован в сооружении второго энергоблока ВВЭР-1200, ввод которого намечен на начало 2021 года. В компании также отметили, что молодой человек был обнаружен на территории строящегося энергоблока.

"На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 выясняются причины смерти рабочего подрядной организации АО "Концерн Титан-2", - рассказали в пресс-службе.

По данным представителя ЛАЭС, происшествие не повлияет на сроки строительства нового энергоблока.