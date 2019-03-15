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Пожарные ликвидировали возгорание на севере Москвы

В результате инцидента пострадал один человек

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в гаражном комплексе на улице Корнейчука на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Горели восемь боксов в гаражном комплексе на улице Корнейчука, 37А. Общая площадь возгорания составляла 100 кв. м. Сейчас пожар полностью потушен", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в одном из горящих боксов гаражей был взрыв, пострадал один человек.

В новость были внесены изменения (18:00 мск) — добавлена новая информация 

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