Источник: в Шереметьево задержан бухгалтер красноярского отделения ЛДПР

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бухгалтер красноярского регионального отделения ЛДПР задержан в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня в аэропорту Шереметьево задержан бухгалтер красноярского отделения ЛДПР по подозрению в растрате. Мужчина планировал вылететь в Милан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание проводили сотрудники ФСБ.

Официальным комментариям правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Ранее в пятницу другой источник в правоохранительных органах сообщал о проведении обысков в красноярском представительстве ЛДПР и задержании в Красноярске по подозрению в мошенничестве советника губернатора края Антона Натарова. Официальными комментариями представителей властей и правоохранительных органов этой информации ТАСС также пока не располагает.