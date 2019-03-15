Активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко продлили срок домашнего ареста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок домашнего ареста активистке регионального общественного движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Об этом сообщил ТАСС в пятницу адвокат Шевченко Сергей Ковалевич.

"Суд продлил домашний арест в полном объеме до 17 июня", - сказал Ковалевич, добавив, что защита просила разрешить Шевченко провожать детей в школу и гулять на свежем воздухе.

Первомайский районный суд города 23 января поместил Шевченко под домашний арест до 17 марта по обвинению по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").