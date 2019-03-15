Экс-сотрудника колонии под Калининградом осудили за избиение заключенного

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда приговорил бывшего заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии № 9 регионального управления ФСИН к трем годам колонии общего режима за избиение заключенного. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

Как установили следствие и суд, в конце января 2018 году обвиняемый в звании майора внутренней службы, находясь при исполнении служебных обязанностей, избил осужденного в помещении дежурной части колонии за отказ убрать за собой остриженные волосы. Потерпевший получил перелом двух ребер.

"Сегодня, 15 марта 2019 года, приговором Центрального районного суда города Калининграда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. После отбытия наказания в виде лишения свободы осужденному в течение двух лет запрещено занимать должности в органах внутренних дел и органах и учреждениях уголовно-исправительной системы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального СУ СК. Бывшего сотрудника ФСИН признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Обвиняемый признал вину в полном объеме на стадии предварительного следствия. Дело по его ходатайству рассмотрено в особом порядке.