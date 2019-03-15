Источник: на месте пожара в гаражах на севере Москвы обнаружено тело человека

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тело человека найдено после пожара в гаражном комплексе на улице Корнейчука на севере Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Труп нашли в одном из горевших боксов. Сейчас устанавливается причина смерти этого человека и иные обстоятельства трагедии", - сказал собеседник агентства. По его словам, правоохранительные органы начнут доследственную проверку по факту произошедшего.

По данным столичного главка МЧС, пожарные потушили возгорание восьми гаражных боксов на улице Корнейчука на площади 100 кв. м.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадал один человек.