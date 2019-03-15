Три человека погибли в ДТП под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 15 марта. /ТАСС/. Три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Воронежской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком ДАФ, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Предположительно, водитель автомобиля ВАЗ - женщина 1971 года рождения, не справилась с управлением в сложных погодных условиях и столкнулась со встречным грузовиком ДАФ. В результате погибла женщина, ее сын в возрасте 10-ти лет и пассажир 1971 года рождения. Все погибшие - местные жители", - сообщила представитель пресс-службы.

По данным собеседницы агентства, столкновение произошло около 17:20 мск на автодороге Павловск - Калач - Петропавловка - Бутурлиновка. В это время на трассе были метель с мокрым снегом, ветер 11 м/с с порывами до 15 м/с.