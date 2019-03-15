Суд оставил под стражей экс-главу бюро медико-социальной экспертизы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Верховный суд (ВС ) Дагестана признал законным продление ареста бывшему руководителю бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеду Махачеву, задержанному по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность. Об этом сообщается в пятницу на сайте суда.

"Верховный суд республики, указав на то, что решение о продлении срока содержания под стражей принято судом первой инстанции с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, апелляционным постановлениям от 15 марта 2019 года избранную Махачеву М. А. меру пресечения оставил в силе", - говорится в тексте.

Советский районный суд Махачкалы 21 февраля 2019 года срок содержания под стражей Магомеду Махачеву продлил на два месяца - по 25 апреля 2019 года, однако, адвокат обвиняемого постановление районного суда обжаловал.

"Дело инвалидов"

Ранее сообщалось, что бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 млн рублей. В конце мая в отношении экс-главы бюро Магомеда Махачева и нескольких его подчиненных были возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества и участии в нем, совершении других тяжких и особо тяжких преступлений.

Позже были задержаны три заместителя Махачева и несколько сотрудников бюро, сам Махачев был задержан в начале августа и затем арестован.

Также по делу были задержаны Ашик Махачев - брат Магомеда Махачева, который возглавлял одно из территориальных бюро медико-социальной экспертизы, брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и депутат парламента республики Раджаб Абдулатипов. Позже Раджаб Абдулатипов был заключен под стражу.