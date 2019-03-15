Прокурор требует пять лет колонии для обвиняемого в растрате отца полковника Захарченко

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к пяти годам колонии общего режима отца арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА), передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

"Прошу суд признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей", - сказала в суде прокурор Ирина Дидова.

Советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, который в момент вменяемого преступления был председателем правления банка "Московское ипотечное агентство", прокуратура просит приговорить к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Мнение сторон

По словам прокурора, Корьевкин действовал умышлено, Захарченко был устроен на должность вице-президента банка без собеседования.

Прокурор в прениях заявила, что согласно показаниям свидетелей, Захарченко в офисе банка в рабочее время не появлялся, умышленно не выполнял свои должностные обязанности, о чем было известно Корьевкину.

В рамках дела банк МИА заявил иск к Захарченко и Корьевкину на 12,3 млн рублей.

Как считает следствие, Корьевкин взял на работу Захарченко и выплачивал ему зарплату, тем самым в период с 1 июля 2014 по 15 апреля 2015 года организованная группа у составе Захарченко, неустановленных лиц и Корьевкина совершила растрату денежных средства банка в сумме 1,7 млн рублей в пользу Захарченко. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу, утверждает обвинение. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму в 4 млн рублей. Гриб находится в международном розыске.

Представители защиты Корьевкина ранее в суде заявляли, что их подзащитный успешно работал на посту предправления банка. Положительный результат работы Корьевкина отражен в отчетности банка: при запланированной прибыли в 442 млн рублей было получено 622 млн рублей. Также Корьевкину было выплачено дополнительное вознаграждение в размере 10 млн рублей, по иску экс-предправления такое решение принял Мещанский суд Москвы. По словам адвоката Корьевкина Вячеслава Леонтьева, допрошенные в суде свидетели показали, что он не подписывал ведомости о начислении и выплате заработной платы.