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Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

Авария произошла на Ново-Астраханском шоссе

САРАТОВ, 15 марта. /ТАСС/. В Саратове проиошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса Ford, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД области.

"На Ново-Астраханском шоссе произошло столкновение автомобилей Renault Logan, Renault Fluence и микроавтобуса Ford, следовавшего по маршруту №14", - сказала собеседница агентства. 

В региональном минздраве сообщили, что число пострадавших увеличиось с шести до восьми. "На данный момент известно о восьми госпитализированных, из них двое детей - пяти и 15 лет. Тяжелых среди них нет", - сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Причины произошедшего и все обстоятельства ДТП уточняются.

Всего в маршрутке находились девять человек.

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