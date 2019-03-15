Активист экологического движения погиб после драки в Калуге

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Калужский экологический активист Денис Штроо умер в Калуге в больнице после драки. Управление СК по Калужской области инициировало передачу уголовного дело по факту смерти волонтера в свое производство, сообщила ТАСС в пятницу старший помощник руководителя управления Лилия Мошкова.

По данным следствия, нападение на Дениса Штроо произошло в ночь на 10 марта. Нападавший нанес активисту несколько ударов ножом, вскоре он был задержан. Волонтера доставили в больницу.

"Сегодня в социальных сетях и СМИ появились публикации о смерти жителя Калуги в одной из больниц города. В связи с этим следственные органы СК РФ по Калужской области инициировали передачу материалов уголовного дела из следственных органов полиции в свое производство. В связи с наступившими последствиями в виде смерти потерпевшего, уголовное дело будет переквалифицировано на ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - сообщили в управлении СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, нападение на Штроо никак не связано с его волонтерской деятельностью. "Конфликт произошел на бытовой почве. В настоящий момент подозреваемый содержится под стражей", - сказали в СК.