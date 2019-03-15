Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника администрации президента Украины

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого на 60 дней без права внесения залога. Об этом сообщили в пятницу в прокуратуре Киева.

"33-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины ("Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, связанный с насилием опасным для жизни человека, который подвергся нападению")", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook прокуратуры. В настоящее время, как отметили в пресс-службе, устанавливается личность второго нападавшего.

Тело чиновника было обнаружено накануне в Киеве.