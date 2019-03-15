AFP: прокуроры Болгарии изучают причины пребывания в стране новозеландского стрелка

ТАСС, 15 марта. Болгарская прокуратура изучает, с какой целью подозреваемый в нападении на посетителей мечетей в новозеландском городе Крайстчерч посещал балканскую страну в ноябре 2018 года. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главного прокурора Болгарии Сотира Цацарова.

По его словам, задача расследования - понять, является ли версия 28-летнего австралийца о прибытии в страну для "посещения исторических мест и изучения истории балканских стран корректной, или же он имел другие цели". Следователи проверяют также возможные "контакты [подозреваемого] с другими людьми" во время пребывания в стране. В то же время на данный момент правоохранительные органы не располагают информацией, что мужчина вел на территории государства какую-либо террористическую деятельность.

Отмечается, что подозреваемый прибыл в Софию 9 ноября из Дубая. На следующий день он арендовал автомобиль и "посещал исторические места" в 10 населенных пунктах. 15 ноября он улетел в столицу Румынии Бухарест, где также взял машину напрокат, чтобы поехать в Венгрию.

Агентство указывает, что это была не первая поездка мужчины в Центральную и Восточную Европу: с 28 по 30 декабря 2016 года он путешествовал на автобусе по Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговине.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека. Одним из стрелков, открывших огонь в мечетях, является 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов.