Преступники на 27 автомобилях устроили вооруженное столкновение с полицией в Мексике

МЕХИКО, 15 марта. /ТАСС/. Группа преступников, передвигавшихся на 27 автомобилях, устроила вооруженное столкновение с сотрудниками полиции в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Бой произошел в районе Тьерра-Бланка, сообщило в пятницу министерство общественной безопасности региона на своей странице в Twitter.

"Получена информация о столкновении с наркокартелем "Халиско - Новое поколение", погиб один сотрудник полиции", - говорится в записи. Полиции удалось ликвидировать четверых боевиков преступного сообщества и изъять несколько единиц длинноствольного огнестрельного оружия, десятки снаряженных магазинов, бронежилеты и каски, а также несколько автомобилей.

"Халиско - Новое поколение" считается одним из самых могущественных и жестоких наркокартелей латиноамериканской страны.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по числу убийств - свыше 33,3 тыс. случаев - стал 2018 год. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.