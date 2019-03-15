СБУ предъявила обвинение священнику УПЦ в разжигании религиозной ненависти

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение священнику Ровненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерею Виктору Земляному в разжигании религиозной ненависти и распространении запрещенной литературы.

"15 марта во время допроса сотрудниками СБУ главе отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровненской епархии УПЦ протоиерею Виктору Земляному вручили уведомление о подозрении по статьям 161 и 300 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

В УПЦ уточнили, что эти статьи предусматривают уголовную ответственность за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями" и за "ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости".

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что это обвинение является доказательством того, что "СБУ ищет религиозную вражду там, где ее нет, и не замечает очевидных фактов разжигания религиозной вражды в отношении верующих и религиозных общин Украинской православной церкви".

Ранее в УПЦ сообщили, что СБУ намерена допросить Земляного в рамках дела о распространении религиозной литературы. По словам протоиерея, следователей интересует информация о распространении религиозной литературы на церковную тематику, в которой, в частности, рассказывается об угрозах и последствиях церковного разделения. Кроме того, Земляной отметил постоянное давление на членов его семьи и прихожан, сообщил о периодических обысках у юристов и журналистов епархии. Священнослужитель уверен, что его активная позиция по отстаиванию прав и свобод верующих Ровненской области не нравится чиновникам местной администрации и другим представителям власти.

Допросы священников

В декабре следователи СБУ уже несколько раз вызывали на допрос священников Ровненской епархии УПЦ в рамках уголовных дел о государственной измене и разжигании религиозной ненависти. 3 декабря были допрошены 20 священников Ровненской и Сарненской епархий УПЦ. 5 декабря следователи СБУ допросили сразу 14 священников Ровненской епархии.

В последнее время параллельно с процессом создания новой церковной структуры на Украине участились случаи давления правоохранительных органов на представителей канонической Украинской православной церкви. Работники СБУ проводят обыски у представителей УПЦ, заводят на них уголовные дела, вызывают на допросы, изымают электронные устройства и печатные издания.