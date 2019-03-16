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СМИ: в Китае обрушились несколько жилых зданий

По данным агентства "Синьхуа", погибли два человека

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, 17 числятся пропавшими без вести в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

По данным местной полиции, инцидент произошел в пятницу примерно в 18:00 (13:00 мск) в результате схода оползня.

Спасатели продолжают поиски пропавших, на месте работает межведомственная правительственная группа по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. В общей сложности власти мобилизовали 600 человек.

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