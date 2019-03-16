В Саратовской области при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

САРАТОВ, 16 марта. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального управления СК.

По предварительным данным, пожар произошел в ночь на 16 марта 2019 года в квартире на первом этаже 5-этажного дома, расположенного на улице Вокзальной. "Прибывшие пожарные вскрыли входную дверь квартиры и обнаружили при входе на полу 25-летнего мужчину, которого вынесли из квартиры и передали медикам. После тушения огня в жилой комнате на кровати обнаружено тело 66-летнего хозяина домовладения, а в ванной комнате - тело его 65-летней супруги без признаков жизни", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, люди погибли вследствие отравления продуктами горения. Жизни и здоровью 25-летнего мужчины ничего не угрожает, добавили в СК.