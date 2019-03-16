Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Омске

ОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу утром в одной из квартир в девятиэтажном жилом доме в Омске. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, пострадавших нет, в одной комнате выбиты стекла.

"16 марта в 08:23 мск поступила информация о хлопке газовоздушной смеси по адресу: ул. Маяковского, 44. В результате хлопка повреждено остекление окна кухни, повреждений конструкций здания и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Причины инцидента устанавливаются.