Пожар произошел в цехе по производству полистирола в Благовещенске

ТАСС, 16 марта. Возгорание произошло в субботу в цехе по производству полистирола в Благовещенске, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по Амурской области.

"Сообщение о пожаре в Благовещенске поступило в 14:07 (07:07 мск), загорелся цех по производству полистирола в районе пересечения улиц Октябрьской и Партизанской", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пожарные прибыли на место происшествия уже через восемь минут.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, пожар охватил более 50 кв. м - почти все здание цеха. Открытое горение уже ликвидировано, идут разбор и проливка конструкций. В тушении приняли участие 39 человек и 12 единиц техники.

Причины произошедшего устанавливаются.