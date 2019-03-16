В Кемерове на площади более 1 тыс. кв. метров сгорела кровля производственного здания

ТАСС, 16 марта. Кровля производственного здания сгорела в Кемерове, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"В Рудничном районе Кемерова выгорела кровля производственного здания. Открытое горение ликвидировано в 13:40 (09:40 мск). Сейчас идет разбор, проливка конструкций. Выгорела кровля по всей площади здания, всего около 1 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в результате пожара никто не пострадал.

По информации пресс-службы, люди, которые находились в здании, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. На месте работали 35 человек и 9 единиц техники.