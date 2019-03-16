На Украине закрыли дело о незаконном обогащении генпрокурора

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыли дело в отношении украинского генпрокурора Юрия Луценко по факту возможного незаконного обогащения.

Расследование началось еще в ноябре 2017 года. Тогда же НАБУ и САП получили доступ к банковским и другим финансовым документам Луценко.

Как сообщил изданию "Украинские новости" источник в правоохранительных органах, дело было закрыто из-за отсутствия в действиях генпрокурора состава преступления. По его словам, решение было принято до отмены статьи уголовного кодекса об ответственности чиновников за незаконное обогащение.

26 февраля Конституционный суд Украины постановил, что положения статьи уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников не соответствуют принципам верховенства права. Свое решение суд объяснил тем, что статья нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Позже в НАБУ подтвердили, что в связи с решением суда бюро начало закрывать уголовные дела, которых сейчас насчитывается 65.