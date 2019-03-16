СМИ: число жертв при обрушении нескольких зданий на севере Китая возросло до семи

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая возросло до семи. Об этом сообщил в субботу информационный портал Sina. Согласно обновленным данным, 13 пострадавших направлены в ближайшую больницу, предположительно еще 13 по-прежнему находятся под завалами.

Ранее агентство "Синьхуа" сообщало о гибели двух человек и 17 пропавших без вести. По сообщению местной полиции, инцидент произошел в пятницу примерно в 18:00 (13:00 мск) в результате схода оползня. Спасатели продолжают поиски, на месте работает межведомственная правительственная группа по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.