Два человека погибли при пожаре в общежитии в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в общежитии в Калининграде, информация о трех пострадавших не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в субботу в региональном главке МЧС.

По сообщениям очевидцев, пожар произошел в общежитии на улице подполковника Емельянова. Ранее в единой дежурной диспетчерской службе Калининграда ТАСС рассказали о двух погибших и трех пострадавших.

"Да, произошел, два человека погибли. Были эвакуированы 20 человек, в том числе трое детей. <...> Информация о трех пострадавших не подтверждается", - сказал представитель ведомства.

Пожар произошел в 06:54 по местному времени (07:54 мск), в 08:15 (09:15 мск) он был ликвидирован. Жильцы общежития уже вернулись домой, уточнил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (12:31 мск) - приводятся уточненные данные, меняется источник информации