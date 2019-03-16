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Часть кирпичной кладки стены многоквартирного дома обрушилась в Ставрополе

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, погибших и пострадавших нет

СТАВРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Частичное обрушение кирпичной кладки стены многоквартирного дома произошло в Ставрополе, погибших и пострадавших нет. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В 12:00 мск поступила информация о частичном обрушении кирпичной кладки наружной стены общежития по адресу: Ставрополь, ул. Бруснева, 6. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным главка МЧС, на месте работают представители оперативных служб, выясняются причины происшествия.

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