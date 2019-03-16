{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

Причины столкновения выясняются

СТАВРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае, в результате аварии три человека погибли. Об этом журналистам сообщили в субботу в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"По предварительной версии, сегодня около 13:00 на 263-м км трассы, проходящей по территории Андроповского района, по неустановленным причинам столкнулись Volkswagen Polo и LADA Priora. Погибли оба водителя и пассажир иномарки", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины происшествия.

Теги
РоссияСтавропольский край
Тропический циклон "Идай" унес жизни 24 человек в Зимбабве
Стихия разрушила дома, мосты и дороги
Читать полностью