Три человека погибли при столкновении кроссовера с фурой в Мурманской области

ТАСС, 16 марта. Три человека погибли в результате столкновения кроссовера с фурой на трассе в районе города Кандалакши в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

"Известно, что произошло столкновение, в кроссовере, по предварительным данным, погибли три человека", - сказал представитель пресс-службы.

По уточненным данным управления, авария произошла в 13:35 в районе 1157-ого км федеральной автодороги Р-21 "Кола". Водитель автомобиля Mitsubishi-ASX при движении по проезжей части со стороны Кандалакши в сторону города Апатиты наехал на дорожное ограждение справа, по ходу своего движения, а затем, потеряв контроль над управлением транспортным средством, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Scania.

В результате водитель (мужчина) и двое пассажиров Mitsubishi-ASX, один из которых ребенок (предположительный возраст пять-семь лет), от полученных травм скончались.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Причины столкновения выясняются, добавил собеседник.