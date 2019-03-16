Берлускони заявил, что никогда не знал обвинявшую его модель, которая умерла от отравления

РИМ, 16 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что не был знаком с марокканской моделью Иман Фадил, давшей против него показания в ходе следствия по обвинениям политика в использовании услуг несовершеннолетних проституток. 34-летняя женщина умерла предположительно от отравления, по факту ее смерти прокуратура Милана начала расследование по подозрению в преднамеренном убийстве.

"Мне всегда бывает очень грустно, когда умирают молодые. Но я никогда не знал этой женщины и ни разу с ней не говорил", - приводит слова политика в субботу агентство ANSA. Он добавил, что читал ее показания и ему они показались абсурдными.

Как уточняется, молодая женщина скончалась предположительно от отравления "радиоактивным веществом". До смерти, которая наступила 1 марта, она месяц пролежала в больнице, сначала в отделении интенсивной терапии, а последние дни в реанимации. Сама она утверждала, что ее отравили.

Прокуратура дала разрешение на проведение вскрытия тела. По словам друзей и близких, девушка страдала депрессивным синдромом.

Берлускони и "дело Руби"

Считается, что Фадил была ключевой свидетельницей обвинения по громкому скандальному "делу Руби", названному так по имени главной фигурантки - марокканской танцовщицы Каримы аль-Маруг. Берлускони обвинялся в интимных отношениях с ней за плату до достижения ею совершеннолетия. Следствие началось в 2010 году, когда он занимал пост главы правительства.

Впоследствии политик был полностью оправдан, однако еще в ходе первого процесса, на котором заслушивались свидетельские показания девушек, посещавших его частную виллу в Аркоре, началось новое расследование по подозрению в подкупе свидетелей. Обвинения основывались на прослушанных телефонных разговорах как девушек, так и людей из окружения Берлускони, при этом в ходе процесса все вменяемые в вину факты были опровергнуты. Берлускони утверждал, что оказывал молодым девушкам финансовую помощь из альтруистических соображений.

82-летний Сильвио Берлускони является бессменным лидером партии "Вперед, Италия". Недавно он объявил, что намерен баллотироваться на предстоящих в конце мая выборах в Европарламент. В данный момент он не занимает никаких официальных постов, но является одним из самых непримиримых критиков нынешнего коалиционного правительства в составе партий "Лига" и "Движение "5 звезд".