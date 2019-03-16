Источник: экс-редактора "Дела.ру" и главу Newslab задержали в Красноярске за мошенничество

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Три человека, в том числе бывший редактор "Дела.ру" Дмитрий Болотов и директор ООО "Лаборатория новостей" (Newslab) Сергей Мурзин, задержаны в Красноярске в рамках расследования дела советника губернатора Красноярского края Антона Натарова. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

Как сообщалось ранее, 28-летний Натаров был задержан в пятницу по делу о мошенничестве. Также ФСБ провела обыски в красноярском региональном отделении ЛДПР. Также в пятницу в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Милан задержали бухгалтера регионального представительства ЛДПР.

"[Задержаны] Болотов, Мурзин и еще один человек. Их вместе: Натарова, бухгалтера и этих троих задержанных, поместили в изолятор временного содержания", - сказал собеседник агентства, добавив, что бухгалтер был этапирован в Красноярск из Москвы. Мера пресечения задержанным пока не избиралась.

Официальными комментариями представителей властей и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.