Три мины времен Великой Отечественной войны обнаружили в жилом доме на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты обнаружили и вывезли три минометные мины времен Великой Отечественной из жилого дома на юге Санкт-Петербурга. На время работ жильцы дома были эвакуированы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Западного военного округа.

"В здании были обнаружены три 50-миллиметровые минометные мины. Силами инженерно-спасательного подразделения Западного военного округа была осуществлена инженерная разведка местности, обезвреживание и вывоз боеприпасов на полигон для дальнейшего уничтожения. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были в прекрасно сохранившемся состоянии", - сказали в пресс- службе.

Речь идет о жилом доме №17 по улице Зайцева в Кировском районе города.