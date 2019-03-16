В Татарстане подросток погиб, защищая женщину

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства подростка в Татарстане. Об этом говорится на сайте СК РФ в субботу.

"Вечером 15 марта 2019 года в городе Бугульме в больницу были доставлены двое 15-летних подростков с колото-резаными ранениями. Спустя некоторое время один из них, у которого было ранение грудной клетки, скончался. По данному факту следственными возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

По версии следствия, подросток пришел в гости к своему приятелю, который проживет со своей матерью в общежитии. В этот момент женщина находилась в той же квартире со своим знакомым мужчиной. Через некоторое время злоумышленник набросился на хозяйку квартиры. Подростки стали защищать женщину, но мужчина ранил детей ножом.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан 50-летний житель города Бугульмы. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.