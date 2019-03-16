Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Тамбовской области

ТАМБОВ, 17 марта. /ТАСС/. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту "Камышин-Москва", опрокинулся в субботу вечером в Сампурском районе Тамбовской области. В автобусе находились 26 человек, шесть из них получили травмы, сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУ МЧС по Тамбовской области Светлана Погриловская.

"16 марта в 22:15 [мск] в Сампурском районе Тамбовской области произошло опрокидывание набок пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту "Камышин - Москва". В автобусе находилось 24 пассажира и два водителя, шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Четверо из них, включая ребенка, госпитализированы в городскую клиническую больницу имени архиепископа Луки, остальным оказана помощь на месте", - сказала она.

По данным МЧС, в настоящий момент все пассажиры продолжили следование другим автобусом. Движение по трассе Р-22 не нарушено.