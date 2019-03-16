СМИ: силовики ХАМАС задержали гендиректора гостелерадио сектора Газа

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Силовые структуры контролирующего сектор Газа движения ХАМАС задержали в субботу генерального директора гостелерадио прибрежного анклава Рафаата аль-Кудру. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным коллег аль-Кудры, он был "похищен" из своего дома в Газе вечером. Они назвали этот инцидент "преступлением организованной криминальной группировки, переходящим все красные черты". "Требуем немедленно освободить аль-Кудру и всех арестантов, в первую очередь журналистов, - подчеркивается в заявлении гостелерадио. - Будем внимательно следить за этим вопросом на всех уровнях".

Между тем противоборствующее движение ФАТХ, которое контролирует Западный берег реки Иордан, обвинило хамасовцев в том, что они насильно поместили под домашний арест ряд его функционеров, в том числе лидеров.

Ранее на текущей неделе в находящейся уже около 13 лет в израильской блокаде Газе начались манифестации ее жителей. Сотни человек вышли в четверг на улицы ряда городов, протестуя против тяжелых экономических условий, высоких цен на основные потребительские товары и многочисленных налогов. Силовики ХАМАС несколько раз разгоняли митинги силой. Сообщалось о десятках задержанных и пострадавших манифестантов.

Примечательно, что местные активисты объявили о запуске протестной кампании еще на прошлой неделе, однако многие из них были арестованы хамасовцами еще до начала акций. В ФАТХ осудили "репрессии против мирных граждан, требующих достойной жизни", призвав правозащитные организации расследовать эти нарушения, совершенные в отношении беззащитных граждан, а "всех патриотов" - "решительно выступить" против них.